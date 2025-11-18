１８日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５１０円安の４万９８１２円と続落。 前日の欧州株市場は全面安に近い状態だったほか、米国株市場でもＮＹダウが一時７００ドルを超える下げとなるなどリスク回避ムードの強い地合いとなった。ＦＲＢ高官に金融緩和に慎重な発言が相次ぐなか、１２月のＦＯＭＣでの追加利下げ期待がひと頃より低下していることで、ハイテク株などを中心に相場の重