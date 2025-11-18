アルゴグラフィックスが全般地合い悪に抗して買い人気集中、カイ気配スタートで一気に水準を切り上げている。気配値のまま今月６日につけた年初来高値１４３９円を上回った。同社は自動車業界向けなどを中心にＣＡＤ・ＣＡＭシステム販売を手掛けるが、業績は増収増益基調が続いており株価も９月以降は一貫して上値指向にある。そうしたなか、１７日取引終了後に２６年３月期最終利益予想の修正を発表、従来予想の７５億３