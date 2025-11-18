ビーマップがカイ気配を切り上げている。同社は１７日の取引終了後、イスラエルのロボティクス企業であるＲｏｂｏｔｉｃａｎ社の製品について、日本国内での取り扱いを正式に始めると発表。これを材料視した買いが集まったようだ。Ｒｏｂｏｔｉｃａｎ社は警備・災害・防衛対応用の無人システムを開発。世界各国の防衛機関で高い評価を受けており、無人偵察ドローンなどを製品群に持つ。ビーマップは自衛隊や防