ＢＲＵＮＯが反発している。１７日の取引終了後に特別株主優待を実施すると発表しており、好感されている。今年１１月に創業３０周年を迎えることを記念して実施するもので、２５年１２月３１日時点で４００株以上を保有する株主を対象に、特設サイトで使用できるクーポンを保有株数に応じて１万８０００～３万円相当贈呈する。 出所：MINKABU PRESS