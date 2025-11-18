ワイエイシイホールディングスは軟調。１７日の取引終了後、子会社のワイエイシイバイオが産業技術総合研究所（産総研）と「多粒子格納型デジタルイムノアッセイ（ＭＣＤＩＡ）」を用いたノロウイルス検知装置の開発に関する共同研究契約を締結したと発表したものの、直近で株価水準を切り上げていたこともあり、利益確定売りが優勢になっている。ノロウイルスの現在主流の検査方法「リアルタイムＰＣＲ法」は信頼性が高い