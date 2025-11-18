ボクシングのヘビー級世界主要4団体王座を統一したオレクサンドル・ウシク＝7月、ロンドン（ゲッティ＝共同）ボクシングの世界ヘビー級主要4団体王者のオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が世界ボクシング機構（WBO）の王座を返上したと17日、ロイター通信が報じた。WBOから義務づけられていた暫定王者との対戦を選択しなかったため。（共同）