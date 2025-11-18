（漫画：©︎三田紀房／コルク）【漫画を読む】漫画『ドラゴン桜』で語られる志望校を決めるうえで大切な水平思考とは？クリックで沖縄県トップの県立中学の受験問題も見られます。「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講