アニメ『転生したらスライムだった件』の劇場版第2弾『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキャラの声優として堂本光一、大西沙織、遊佐浩二が決定。併せて、本予告とキービジュアル第2弾が解禁された。主題歌は、『ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン』「Sincerely」で知られるTRUEの「ユートピア」に決まった。【動画】堂本光一が劇場版アニメーション声優初挑戦！