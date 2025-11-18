ハリウッドスターのトム・クルーズ（63）が、デビューから45年を経て、ついにオスカーの栄冠をつかんだ。1990年に初めてオスカー賞候補になってからは、35年目にして初の受賞となる。トム・クルーズは16日（現地時間）、米ロサンゼルスのオベーション・ハリウッド内にあるレイ・ドルビー・ボールルームで開かれた第16回ガバナーズ賞（Governors Awards）で、今年のアカデミー功労賞（Academy Honorary Awards）を受賞した。アカデ