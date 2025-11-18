【トランプ2.0 現地リポート】どうなるトランプ関税の行方…最高裁は大統領に「ノー」か？ Xmas商戦を前に全米が注視アメリカでは今、「エプスタイン・ファイル」の公開をめぐる攻防が再燃している。一見、与野党の対立のように見えるが、実際はもっと複雑だ。真実を知りたいという世論と、公開に慎重なトランプ政権、そして政治的思惑を抱える議会が、三つ巴の綱引きを続けている。ジェフリー・エプスタイン氏は富裕な実業家