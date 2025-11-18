男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル大森元貴（29）が18日までに自身のSNSを更新。「嵐」の二宮和也（42）の“デート”ショットを披露した。「お仕事の話だったりデートだったり」と記すと、二宮がクリスマスツリーをバックに黒のキャップ、黒でカラフルな柄入りのジャケットにデニム姿でWピースサインをするショットをアップ。二宮も大森の投稿を引用し「とぅっとぅーきーとイルミデートで大横転」とつづった