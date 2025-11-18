政府はきょう、人口減少問題に対応するため「人口戦略本部」を設置し、初会合を開きました。高市総理は「日本の最大の問題は人口減少だ」と訴え、関係閣僚に対応を指示しました。高市総理「我が国最大の問題は人口減少であるとの認識に立ち、人口減少対策を総合的に推進するため人口戦略本部を設置しました」新たに設置された「人口戦略本部」では高市総理をトップに、誰もが自ら選んだ地域で住み続けられる社会を実現し、人口減少