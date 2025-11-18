気象台は、午前9時25分に、波浪警報を石垣市、竹富町、与那国町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】沖縄県・石垣市、竹富町、与那国町に発表 18日09:25時点八重山地方では、19日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□波浪警報【発表】19日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■竹富町□波浪警報【発表】19日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■与那国町□波浪警報【発