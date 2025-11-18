小田急電鉄は、2029年3月に運行開始を予定している新型ロマンスカーの車両開発コンセプトを決定した。車両開発コンセプトは「きらめき走れ、ロマンスカー」で、小田急グループの事業エリアが、多摩川などの河川や芦ノ湖、相模湾などの「水」と関連した風景に恵まれていることから、「水」をテーマとする。車両形式は80000形、編成両数は7両、台車方式はボギー車に決定した。展望席を設置し、車体色はシーンによって見え方や感じ方