JR西日本によります、きょう（18日）午前7時40分ごろ、JR芸備線の道後山駅付近で、運転士が空転（レールの上で車両が空回りすること）が発生したと広島指令所に連絡しました。線路の確認などのため、芸備線の新見から矢神までで、一部列車に遅れが出ています。