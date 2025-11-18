ボーンマスとガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョの間には、契約解除条項が設けられているようだ。17日、イギリスメディア『BBC』や『スカイ』などが伝えている。現在25歳のセメニョは、2018年1月にブリストル・シティとプロ契約を締結。その後はサンダーランドなど複数クラブへのレンタル移籍を経験し、2023年1月にボーンマスへの完全移籍を果たした。在籍3年目の昨季は飛躍のシーズンを過ごし、公式戦42試合の出場で13ゴール