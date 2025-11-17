岐阜県養老町にある「299（にくきゅう）」は、精肉業を営む店主の父が仕入れる飛騨牛を使ったハンバーグが話題の店です。最高級A5ランクの肉を使いながら、ランチセットは1000円と破格。家族のチームワークが生む、行列のできる人気店です。 ■“自分の家のお肉で”… 精肉店の娘が開いたハンバーグ専門店 2025年7月にオープンしたハンバーグ専門店「299」は、連日お昼時には満