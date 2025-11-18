32ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡ÈbeÆ°»ì¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÃË¤¬¡¢À¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¯¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀßÄê¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò±Ñ¸ì¤ËÀ÷¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¡È±Ñ¸ìÄÒ¤±¡É¤Î¼ÂÁ©¤È¤Ï¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSAKURA¡×¤ò°ì¿Í¤Çºî¶Ê¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÂè65²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî¶Ê²È¡¦Âð¸«¾­Åµ¤¬¸ì¤ë¡¢¸ì³Ø¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡ÈÉ½¸½ÎÏ¤òËá¤¯ÊýË¡¡É¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Âð¸«¾­Åµ¡Ø¿ÍÌ®¥¼¥í±Ñ¸ìÎÏ