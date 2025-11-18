数字の関係性に隠れた“規則”を見抜けるかがカギの「脳トレ算数クイズ」！1001×999という見慣れない掛け算ですが、実はちょっとしたパターンに気づくと簡単に計算できます。あなたはひらめくことができるでしょうか？問題：1001 × 999 ＝ □□に入る数字は何でしょうか？ヒント：掛け算の差に注目してみましょう。1000を基準に考えると、見え方が変わります。答えを見る↓↓↓↓正解：999,999正解は「999,999」でした。▼解説10