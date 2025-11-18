ロッテは17日、ドラフト5位・冨士隼斗投手（日本通運）と契約を行った。契約金4,000万円、年俸1,000万円（いずれも推定）。背番号は今季まで岩下大輝が着けていた『46』に決まった。冨士は球団を通じて「1年目から新人王を狙っていきます！チームの勝利に貢献できるように、そして息の長い選手になれるよう頑張っていきたいと思っています。好きなロッテのお菓子はパイの実です」とコメント。▼ 冨士隼斗生年月日：2002年3月10