気象台は、午前9時16分に、大雪警報を夕張市、江別市に発表しました。またなだれ注意報を札幌市、深川市、由仁町、長沼町、秩父別町、北竜町、沼田町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・夕張市、江別市に発表 18日09:16時点石狩、空知地方では、18日昼過ぎまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■夕張市□大雪警報【発表】積雪18日