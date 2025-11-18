政府はきょう、復興推進会議を開き、高市総理は「東北の復興なくして、日本の再生なし」と訴え、東日本大震災の被災地の復興に全力を尽くすと決意を語りました。高市総理「福島の復興なくして東北の復興なし。東北の復興なくして、日本の再生なし。全閣僚がこの強い決意のもと、現場主義に徹底したきめ細やかな対応により、被災地の復興のための取り組みをさらに加速させていくよう全力で取り組んでください」政府はけさ、東日本大