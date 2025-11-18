タレントの小島瑠璃子が、バラエティ番組への復帰宣言を行い話題を集めている。◆約2年半ぶりの再始動と“バラエティ復帰”への意欲小島は長く芸能活動を休止していたが、10月12日に自身のInstagramで約2年半ぶりに活動再開を発表した。その後、YouTubeチャンネル『ReHacQ−リハック−』や、経済メディア『NewsPicks』の番組などに出演。11月6日には映画の完成披露試写会にゲストとして出席し、「バラエティ番組や、文字を書くお仕