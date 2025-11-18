ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 【キャロウェイ】REVA RISEドライバー 男性モデルと同じくらいのハイテクノロジーが搭載されています！ 「キャロウェイから新作のレディスクラブが出た！」ということで、打ってみました。「RE VARISE」という、ドライバーからアイアンまでそろったシリ&