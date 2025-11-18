HIPSHOPの人気コラボ「DRAGON BALL Z Series」に、ついに待望の第4弾が登場。今回は“セル編”をテーマに、すべて新規描き下ろしイラストを使用した12種類のボクサーパンツがラインアップ。親子で楽しめるキッズサイズも追加され、ファンの心をくすぐるコレクションに進化しました。身につけるだけで気分が高まるデザインはギフトにもぴったり♡お気に入りのキャラクターと毎日をもっと楽しく過ごせるシリ&