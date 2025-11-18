沖縄県南城市職員へのセクハラ行為を市の第三者委員会に認定された古謝（こじゃ）景春市長（７０）に対する不信任決議案が、１７日の市議会臨時会で賛成多数で再可決された。古謝氏は１７日付で失職した。古謝氏は臨時会前に辞職届を提出したが、市議会は臨時会に諮らなかった。市長選の日程は１２月１４日告示、同２１日に投開票と決まった。（島田愛美、桜木剛志）古謝氏に対する不信任決議案の起立採決で、安谷屋（あだにや