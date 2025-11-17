高速道路の料金所で強盗事件を想定した訓練が行われました。訓練は、深夜に道を尋ねる客のふりをした2人組の男が料金所の事務所に入ってきた想定で始まり、その後、職員らを刃物で脅し現金を奪って車で逃走しました。職員は車に向かってカラーボールを投げつけたほか、駆けつけた警察官に被害の状況や犯人の特徴を説明するまでの手順を確認しました。警察官は職員らに「人命を最優先に行動し、犯人の顔を覚え