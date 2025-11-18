飯塚高（福岡県飯塚市立岩）の生徒らが、市中心部を会場に飲食の販売や出し物を行う「街なか学園祭」が22日午前10時から開かれる。担当者は「幅広い年代の方に楽しんでほしい」と来場を呼びかける。同校を運営する学校法人嶋田学園と飯塚商工会議所、市商店街連合会が主催し、今回で4回目。学園発祥の地に近い飯塚本町、飯塚東町の両商店街や広場、駐車場が会場になる。当日はクラスや部活動といった単位で約40の店を出し、