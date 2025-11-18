福岡県議会は17日、県条例に基づき、6月の県議補欠選挙で当選した田川市区の浦田大治氏（新政会県議団）の資産を公開した。6月8日時点の本人の資産が報告の対象で、記載事項はなかった。報告書は議会棟1階の議会図書室で閲覧できる。（飯村海遊）