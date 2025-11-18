福岡県は福岡、北九州両市を除く県内58市町村の2024年度普通会計決算の速報値を発表した。国の税収増に伴う地方交付税の増加や、物価高対策の給付金が増えた影響で歳入、歳出とも前年度に続いて伸びた。ただ財政の硬直度を示す経常収支比率は91・9％で、前年度比0・1ポイント悪化。職員の給与改定による人件費の増加などが要因で、適正とされる80％前後を依然として大幅に超過している。