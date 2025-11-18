福岡県飯塚市の鎮西地区の自然や史跡を巡る「ウオークラリー」が9日、開かれた。19回目の今回は、地元住民ら100人のほか、地区内の飯塚鎮西中の全校生徒約300人が実際に歩くグループとスタッフに分かれて参加し、それぞれ郷土愛を深めた。