福岡県は、食品ロスを減らそうと、食べ残しを持ち帰ることができる「持って帰っていいと（eat）ボックス」を、居酒屋やレストランなどのモデル店舗に30個ずつ配っている。期間は忘年会シーズンの12月31日まで。県内131店舗で利用できる。