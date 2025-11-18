民間企業の障害者雇用率が段階的に引き上げられているが、福岡県内の対象企業の約半数は未達成のまま。そんな中、企業が障害者の雇用について相談できる「交流会」が福岡市で開かれた。主催の福岡労働局は「障害者の戦力化」を掲げており、厚生労働省の補助事業による全国初の試みという。