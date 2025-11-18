福岡県筑前町の福岡東部ライオンズクラブ（LC）が12日、町内三つの子ども食堂に3万円ずつ寄付した。寄付を受けたのは「子ども食堂ほとめき」「どんぶり楽堂筑前校」「ちくぜん子ども食堂ほっぺ」。町役場であった贈呈式では、南方健男会長が「料理を目にした子どもたちの笑顔を見るとうれしい。おなかいっぱいになるようごはんを提供してほしい」とあいさつ。代表してほとめきの酒見忠則会長が「野菜の提供など地域の助けで成り