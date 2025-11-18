浮羽地区防災協会と浮羽消防署は7日、福岡県うきは市吉井町の吉井小で「消火実験会」を開いた。浮羽消防設備士会も協力し、管内の各小学校で毎年開く防災訓練で、児童たちは自らの命を守る方法を学んだ。理科室から出火した想定。非常ベルが鳴り響くと、全校児童と教職員の計約220人がハンカチで口と鼻を押さえながら校庭に避難した。消火器の使い方や119番通報の仕方、衣服に着火した場合に地面に転がって火を消す方法を署員