福岡、糸島両市在住の聴覚障害者たちが参加する農園「デフふれあいファーム」が福岡市西区今宿上ノ原にオープンした。年間10種類以上の野菜を育て収穫する。設立した「福岡市ろうあ協会」は農作業を通じた交流の場になることを期待している。