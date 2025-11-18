福岡県久留米市のラグビー女子チーム「ナナイロプリズム福岡」を運営する一般社団法人「Nanairolab（ナナイロラボ）」は11日、心肺蘇生法（CPR）と自動体外式除細動器（AED）の使用手順を分かりやすく紹介した動画を制作し、公開した。QRコードから視聴できる。