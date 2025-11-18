11月17日、静岡市葵区の山間部で、つり橋の写真を撮りに来ていた男性が斜面を滑落して動けなくなり静岡県警山岳遭難隊に救助されました。 警察によりますと、17日午後4時過ぎ、静岡市葵区田代の畑薙大吊橋付近で、つり橋の写真を撮りに来ていた静岡県御殿場市に住む会社員の男性（32）が、登山道から斜面に滑落しました。 男性は「けがをしていて救助をお願いしたい」と自ら110番通報し、静岡中央警察署の山岳遭難救助隊4人が捜