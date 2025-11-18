アメリカのトランプ大統領は17日、サウジアラビアにF35戦闘機を売却すると表明しました。中東の軍事バランスに変化をもたらす可能性があります。トランプ大統領は17日、サウジアラビアに最新鋭のステルス戦闘機F35を売却すると表明しました。中東でF35を保有するのはイスラエルだけで、アメリカはこれまで、中東でイスラエルが軍事的優位性を維持できる政策をとってきました。F35がサウジアラビアに売却されれば、中東の軍事バラン