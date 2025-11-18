意向表明書に署名後、握手を交わすマクロン仏大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領＝17日、ビラクブレー空軍基地/Christophe Ena/AP（CNN）フランス大統領府は、ウクライナがフランス製ラファール戦闘機「最大100機」、防空システム、ドローン（無人機）をフランスから購入することを確認した。フランスを訪問したウクライナのゼレンスキー大統領は17日、マクロン仏大統領と意向表明書に署名。その後、記者団に対し「我々