桜島の南岳山頂火口で、18日午前7時58分に噴火が発生しました。 中量の噴煙が火口から1400mの高さまで上がり、南東に流れました。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。桜島降灰予報（定時） １８日６時から１８日２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。 時刻 火口から