季節の味覚を肴にすれば、晩酌の満足度が上がりますよね。そこでオススメなのが、3分でできる「かぶ」おつまみです。ピクルスやごま和え、カルパッチョを爆速で用意できるので、ゆったりと晩酌を楽しめます。 さっぱりした味わい風味豊かな逸品豪華な見た目も◎ いつもと違ったおいしさのレシピで、新鮮な晩酌を楽しめますね。旬のおつまみに合うお酒選びも楽しそう！ 秋の夜長をおいしくすごしませんか？