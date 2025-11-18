2025年5月から近畿エリアの一部店舗にてモバイルオーダー限定「カスタマイズ弁当」を試験的に運用開始したお弁当チェーンのほっかほっか亭。「ベース」「おかず」「たれ」を選択し、自分好みのオリジナル弁当を注文できるカスタマイズ弁当は、東日本エリアでも9月から販売が開始されています。【テレビで話題】カスタマイズ弁当の注文方法をご紹介！ #ほっかほっか亭（YouTube）https://youtube.com/shorts/oo1sTfqezYIありそうで