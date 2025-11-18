モデルの吉井美優が、キュートな“三猿ショット”を公開した。１８日までにインスタグラムで「眠り猫も良い縁うさぎも見られて..いいことありますように」とつづって、黒の帽子、羽織に白のパンツコーデで日光東照宮を観光し、三猿の前での姿やそばを食べる様子などをアップした。この投稿には「美優！綺麗」「言わみぃちゃんかわいい」「聞かみゆ、言わみゆがいるのに、見みゆがいません」「着飾ザルで三猿達成」などの声が