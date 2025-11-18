パナソニックホールディングスは、構造改革の一環として住宅設備を手がける子会社をYKKに売却すると発表しました。【映像】隅田和代執行役員の発言「(国内の新築着工減の)我々の課題の解決、ならびに同じ事業方向性、戦略性を持った相手先様とのコラボレーションが、事業の成長、それから経営のスピードを上げるという観点では非常に重要」（パナソニックホールディングス・隅田和代執行役員）発表によりますと、YKKは中間持ち