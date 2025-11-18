きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1200円以上値下がりしました。アメリカの中央銀行にあたるFRBによる追加の利下げ観測が後退したことなどから、前日のニューヨーク市場では主要な株価指数が下落。東京市場でも半導体関連の銘柄を中心に取引開始直後から売り注文が優勢の展開となり、節目の5万円を割り込んでの取引となっています。