秋田市に雪の便りが届きました。秋田地方気象台は18日、初雪を観測したと発表しました。平年よりも3日遅く、去年と同じ日の観測です。秋田市山王にある秋田地方気象台に設置している自動観測機で午前1時33分に降雪を観測しました。冬型の気圧配置に加え県内の上空にはこの時季としては強い寒気が流れ込んでいて、19日にかけて山沿いを中心に大雪となる恐れがあります。車を運転する際は路面状況の変化に十分注意してください。