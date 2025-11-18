2026年2月27日に公開される『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』のオリジナルキャラクター声優として、堂本光一、大西沙織、遊佐浩二の出演が決定。あわせて第2弾のキービジュアルと本予告が公開された。 参考：『転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』2026年2月27日公開へ謎の女性登場の特報も 『転生したらスライムだった件』（以下、『転スラ』）は、スライムに転生した元サラリーマ