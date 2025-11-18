日本道路交通情報センターによりますと、きょう（18日）午前7時半ごろ、岡山県総社市槙谷付近の国道180号で大型トラックと軽乗用車が絡む事故がありました。 【事故現場付近の地図をみる】国道180号で大型トラックと軽乗用車が絡む事故1人が救急搬送片側交互通行 消防によりますとこの事故で男性1人が救急搬送されていますが、軽傷模様だということです。事故現場の付近では片側交互通行が行われているということです