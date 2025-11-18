ソフトバンクグループが反落。前週末に２万円大台を割り込んだ後、週明けに切り返したが買いは続かず、きょうは再び売り優勢で２万円大台攻防の様相を見せている。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下落しており、１９日に決算発表を控えるエヌビディア＜NVDA＞が１．９％安に売られたのをはじめ半導体セクターへの売りが目立った。ＡＩ関連を中心に米ハイテク企業に積極投資するソフトバ